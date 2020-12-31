США знадобиться 10 років на приборкання COVID-19 при нинішніх темпах вакцинування - NBC

За чинних темпів вакцинації, США знадобиться майже 10 років, аби прищепити достатню кількість населення й виробити колективний імунітет.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише NBC News.

“Проведений NBC News аналіз на основі чинного темпу програми Адміністрації США із поширення вакцини від COVID-19 показав, що для вакцинації достатньої кількості американців та взяття пандемії під контроль, знадобиться майже 10 років”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що операція “Неймовірна швидкість” покликана до червня вакцинувати від нового коронавірусу 80% з 330,7 млн жителів США.

“Аби досягти цієї мети, щодня необхідно вакцинувати трохи понад 3 млн людей. Однак, лише близько 2 млн осіб отримали щеплення із 11,5 млн доз, доставлених протягом минулих двох тижнів”, - стверджує NBC News.

Додамо, що США нині залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19. Станом на вечір середи у країні виявили понад 20 млн випадків інфікування. Від початку пандемії недуга забрала життя понад 350 тисяч американців.