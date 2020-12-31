У Німеччині щеплення від коронавірусу отримали вже понад 60 тисяч людей

Від початку найбільшої у Німеччині кампанії з вакцинації від коронавірусу, яка стартувала 27 грудня, щеплення отримали вже понад 60 тисяч людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на пресконференції у Берліні 30 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

За словами міністра, до кінця року країна отримає загалом 1,3 млн доз вакцини виробництва BioNTech/Pfizer. Наступного тижня, як сподівається Шпан, буде схвалено вакцину від Moderna, тож у першому кварталі Німеччина розраховує отримати 1,2 млн доз цього препарату.

Читайте також: Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ

У лютому запрацюють виробничі потужності BioNTech у Марбурзі, і до літа, як очікує міністр охорони здоров’я, можна буде вакцинувати 60-70 відсотків населення, які необхідні для створення так званого колективного імунітету.

Водночас він визнав, що нині є дефіцит вакцини, і закликав співгромадян до розуміння, терпіння і солідарності. Політик також закликав зробити щеплення працівників системи охорони здоров’я, які безпосередньо стикаються з хворими на COVID-19.

«Ми ще дуже далекі від нормальної ситуації, якої прагнемо. Щеплення – шлях до виходу з пандемії, ключ до повернення до нормального життя», - підкреслив Шпан.

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер та очільник Інституту Пауля Ерліха Клаус Цихутек заявили, що вакцина BioNTech/Pfizer (єдина, яка наразі використовується в ЄС) зарекомендувала себе як надійна та безпечна. Однак науковцям наразі невідомо, наскільки тривалим є імунітет після щеплення.

Водночас наголошувалося, що вакцинація не замінить собою необхідності дотримуватись санітарних правил: зберігати дистанцію, носити маску та мити руки.

«Обмеження суспільного життя мають сенс лише в тому разі, якщо ми обмежуємо приватні контакти. Чим менш інтенсивно ми святкуватимемо Новий Рік, тим краще буде ситуація в січні», - заявив глава МОЗ.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в Німеччині підтверджено 22 459 нових випадків інфікування та зафіксовано рекордну від початку епідемії кількість померлих – 1 129.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявили 82 452 023 випадки коронавірусу, зокрема 1 799 626 летальних, одужала 58 463 431 особа.