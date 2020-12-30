Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ

Німеччина передала українським лікарням 18 апаратів ШВЛ фірми "Дреґер" (NModel EVITA V 600) на загальну суму понад 500 тис. євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.

Обладнання вартістю майже 525 тис. євро, придбане за кошти Міністерства закордонних справ ФРН, передали Міністерству охорони здоров′я України через Центр громадського здоров′я.

"Із самого початку пандемії ми тісно співпрацювали з нашими українськими партнерами, щоб пом’якшити та подолати її наслідки. Я рада, що майже під кінець року вдалося здійснити ще одну передачу медичного обладнання. Цією передачею федеральний уряд ще раз демонструє свою солідарність у подоланні глобальної пандемії та готовність продовжувати підтримувати Україну", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час передачі апарату Київській міській лікарні № 17 у присутності заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Іващенка та заступника генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігоря Кузіна.

МЗС Німеччини передало Україні 18 апаратів ШВЛ / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

У посольстві нагадали, що цього року Німеччина кілька разів підтримувала Україну медичним обладнанням у боротьбі з COVID-19. Зокрема у квітні Державній службі з надзвичайних ситуацій передали захисні костюми, маски та 200 переносних дезінфікуючих апаратів на суму близько 175 тис. євро.

Читайте також: Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ

Крім того, для підтримки Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Німеччина передала вантаж із захисних костюмів, респіраторів, масок для обличчя, хірургічних рукавичок, а також швидких тестів на антитіла.

У посольстві додали, що поряд з відправленням медичного гуманітарного вантажу Німеччина планує підтримати Україну у боротьбі з COVID-19 на 150 млн євро у рамках Незв'язаного фінансового кредиту, наданого в 2015 році.