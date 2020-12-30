Німеччина передала Україні 18 апаратів ШВЛ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні.
Обладнання вартістю майже 525 тис. євро, придбане за кошти Міністерства закордонних справ ФРН, передали Міністерству охорони здоров′я України через Центр громадського здоров′я.
"Із самого початку пандемії ми тісно співпрацювали з нашими українськими партнерами, щоб пом’якшити та подолати її наслідки. Я рада, що майже під кінець року вдалося здійснити ще одну передачу медичного обладнання. Цією передачею федеральний уряд ще раз демонструє свою солідарність у подоланні глобальної пандемії та готовність продовжувати підтримувати Україну", - сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час передачі апарату Київській міській лікарні № 17 у присутності заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Іващенка та заступника генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігоря Кузіна.
МЗС Німеччини передало Україні 18 апаратів ШВЛ / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
У посольстві нагадали, що цього року Німеччина кілька разів підтримувала Україну медичним обладнанням у боротьбі з COVID-19. Зокрема у квітні Державній службі з надзвичайних ситуацій передали захисні костюми, маски та 200 переносних дезінфікуючих апаратів на суму близько 175 тис. євро.
Крім того, для підтримки Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Німеччина передала вантаж із захисних костюмів, респіраторів, масок для обличчя, хірургічних рукавичок, а також швидких тестів на антитіла.
У посольстві додали, що поряд з відправленням медичного гуманітарного вантажу Німеччина планує підтримати Україну у боротьбі з COVID-19 на 150 млн євро у рамках Незв'язаного фінансового кредиту, наданого в 2015 році.