Данія передала Україні 50 апаратів ШВЛ

П’ятдесят апаратів для штучної вентиляції легень доставлені в Україну із Данії у відповідь на запит про допомогу у боротьбі з коронавірусом, який був зроблений через Механізм цивільного захисту ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

«Навіть після багатьох місяців, коли триває ця пандемія, країни-члени продовжують демонструвати солідарність як в межах ЄС, так і по відношенню до наших сусідів. Я хочу ще раз подякувати Данії за демонстрацію спроможностей Механізму цивільного захисту ЄС за межами кордонів Євросоюзу, зокрема, у питаннях логістики та покриття транспортних витрат», - зазначив з цього приводу єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Як ідеться у повідомленні, постачання 50 апаратів ШВЛ з Данії було зроблено у доповнення до постачання захисного та іншого обладнання, яке було здійснене на початку поточного року Словаччиною, Естонією та Польщею для допомоги Україні у боротьбі з пандемією коронавірусу з використанням спроможностей Механізм цивільного захисту ЄС.

Усього з початку пандемії такою допомогою ЄС у вигляді медичного або захисного обладнання скористалися 24 країни.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 грудня лабораторно підтверджено 872 228 випадків COVID-19, з них за добу - 13 514, при цьому до лікарень госпіталізовані 2 846 нових пацієнтів.

Механізм цивільного захисту ЄС - найбільша в світі система надання міжнародної координованої оперативної допомоги при надзвичайних ситуаціях. Система включає різноманітні ресурси і форми допомоги від країн-членів та країн кандидатів у ЄС.