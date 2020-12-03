Україна і Швейцарія підписали меморандум про виробництво апаратів ШВЛ

Віцепрем'єр з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина та посол Швейцарії в Україні та Молдові Клод Вільд підписали міжурядовий Меморандум щодо проєкту «Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал

Зазначається, що це дозволить залучити грант у розмірі до 1,5 млн швейцарських франків (понад 1,6 млн дол. США) для будівництва виробничої лінії з випуску апаратів вентиляції легень у Хмельницькому.

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Апарати були розроблені Швейцарським федеральним технологічним інститутом у м. Цюріх. Виробництво розгорнеться на базі держпідприємства «Новатор», яке входить до складу ДК «Укроборонпром» і є сертифікованим виробником медичного обладнання в Україні.