У Китаї підтвердили перший випадок «британського» COVID-штаму

Китайський Центр інфекційних захворювань підтвердив перший випадок захворювання людини на британський варіант коронавірусу (COVID-19) в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

«Британський штам» виявили у 23-річної жінки з Шанхаю, яка 14 грудня прилетіла з Великої Британії.

За даними Центру, її було госпіталізовано після прибуття з легкими симптомами захворювання. У відомстві додали, що медики зробили секвенування її зразків ДНК через історію подорожі до Британії та аномалії в результатах випробувань на нуклеїнові кислоти.

Тести підтвердили у жінки варіант коронавірусу, який поширювався у Британії з жовтня.

Як повідомлялося, раніше у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01. Згідно з даними досліджень, він на 50-74% небезпечніший, аніж вірус SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19. Після того новий вид вірусу почали фіксувати все в більшій кількості інших держав світу.

Багато країн припинили авіасполучення з Великою Британією, щоб убезпечити себе від нового штаму коронавірусу. Втім VOC 202012/01 вже зафіксовано у багатьох країнах.

Фото: Xinhua