Польща отримала партію COVID-вакцини у 300 тисяч доз

До Польщі вранці літаком доставили літаком 300 тисяч доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer, які будуть розподілені між кількома сотнями лікарень по всій країні.

Про це заявив на брифінгу у варшавському аеропорту імені Шопена голова польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

“Зараз доставлені 300 тис. доз (вакцини від COVID-19 – ред.), і ми розпочинаємо їх розподіл. Сьогодні та завтра вакцина буде направлена до понад 250 лікарень”,- заявив Моравецький.

Він попередив про третю хвилю коронавірусу, яка може бути небезпечнішою, ніж перші дві.

“Тому доза вакцини може бути дозою надії. Маємо на вибір: страх і ризик або надія і безпека”,- наголосив Моравецький.

За його словами, Польща входить у нову фазу, коли відбувається “найважливіша логістична операція”, яка дозволить розподілити 60 млн доз вакцини та виробити імунітет у 30 млн дорослих поляків.

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“Це є операцією повернення до життя перед пандемією”,- констатував польський прем’єр.

Як повідомлялося, Польща закупила понад 60 млн доз вакцини у шести виробників. До кінця січня в Польщу мають доставити 1,5 млн доз вакцини. Щеплення розпочалося 27 грудня.

Від початку пандемії коронавірусу в Польщі були інфіковані понад 1,2 млн осіб, померли більш як 27 тис. осіб.