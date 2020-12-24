МОЗ скоротило список країн «червоної» зони – тепер їх 34

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило оновлений перелік країн червоної та зеленої зон за рівнем поширення COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МОЗ.

У списку 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, та інформація про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. їхного населення.

В Україні станом на 24 грудня цей показник становить 374.

До червоної зони віднесено 34 країни, де цей показник вищий, серед яких Литва, Латвія, Хорватія, Чорногорія, Словенія, Сербія, Туреччина, Чехія, Угорщина, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Велика Британія, США, Грузія, Молдова, Панама та інші, а також 11 країн, дані щодо яких відсутні.

Варто зазначити, що тиждень тому "червоний" список МОЗ налічував 47 позицій.

Водночас у зеленій зоні опинилися Італія, Польща, Туніс, Канада, Ірландія, Франція, Греція, Мальдіви, Бельгія, Індія, Південна Корея, Єгипет, Таїланд, Австралія та ін.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 79 310 377 випадків COVID-19, зокрема 1 742 463 летальні, одужали 55 867 849 осіб.

Як повідомлялося, в Україні за час пандемії лабораторно підтверджено 1 001 132 випадки COVID-19, зокрема за добу 11 490.