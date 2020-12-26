Японія на місяць закриває в'їзд для іноземців
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nikkei.
Про таке рішення уряд Японії оголосив сьогодні.
При цьому японським громадянам та іноземцям, які проживають у Японії, буде дозволено повертатися до країни.
Як повідомлялося, у Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу в осіб, які прибули з Великої Британії. Також новий штам напередодні зафіксували у Франції.
14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного генома виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантин у Лондоні та на південному сході Англії.
Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання поширення нового штаму коронавірусу.
Новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.
Фото: KUN.UZ