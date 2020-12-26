Японія на місяць закриває в'їзд для іноземців

Уряд Японії заборонив в'їзд з усіх іноземних держав з 28 грудня до кінця січня через ризик поширення нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nikkei.

Про таке рішення уряд Японії оголосив сьогодні.

При цьому японським громадянам та іноземцям, які проживають у Японії, буде дозволено повертатися до країни.

Як повідомлялося, у Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу в осіб, які прибули з Великої Британії. Також новий штам напередодні зафіксували у Франції.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного генома виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантин у Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання поширення нового штаму коронавірусу.

Новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.

Фото: KUN.UZ