Швеція закрила небо з Британією до Нового року

Влада Швеції продовжила заборону на польоти з Великої Британії до Нового року через побоювання щодо поширення нового штаму COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У транспортній службі країни заявили: "Можемо підтвердити, що уряд вирішив продовжити заборону на пасажирські рейси з Великої Британії до Нового року".

Раніше у грудні Швеція запровадила обмеження на поїздки для гостей з Великої Британії на тлі побоювань щодо поширення нового штампу коронавірусу. Подібних заходів вжили ще кілька країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, Швеція закрила кордони для людей, що прибувають з Великої Британії та Данії, у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Про заборону на польоти до Британії оголосили, зокрема Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор, Колумбія, Польща, Хорватія, Фінляндія, Гонконг.