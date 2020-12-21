Швеція заборонила в’їзд із Британії та Данії через новий штам коронавірусу

Шведський уряд закрив кордони своєї країни для осіб, що прибувають із Великої Британії та Данії в зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на главу МВС Швеції Мікаеля Дамберга.

«Щоби звести до мінімуму ризик поширення тут, уряд сьогодні ухвалив рішення про заборону в'їзду», - сказав Дамберг.

Заборона вступає в силу з півночі понеділка. Також Швеція припиняє всі польоти з Великобританії на 48 годин. При цьому заборона на в'їзд не діє для громадян Швеції. Усі шведи, які будуть повертатися в країну з Британії зобов'язані пройти самоізоляцію протягом одного тижня.

Це перший випадок з початку пандемії, коли Швеція закриває свої кордони для будь-якої з європейських країн.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. Британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без крайньої потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.

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Зазначається, що протягом вихідних про заборону на польоти до Британії оголосили Нідерланди, Бельгія, Австрія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Естонія, Болгарія, Швейцарія, Чехія, Швеція, Німеччина, Ірландія, Канада, Туреччина, Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Сальвадор та Колумбія, а також Польща, Хорватія, Фінляндія та Гонконг.