«Британський» коронавірус уже може бути в Америці - головний інфекціоніст США

Головний національний експерт США з інфекційних захворювань Ентоні Фаучі припустив, що мутований та більш заразний штам коронавірусу, який вперше виявили в Британії, уже присутній на американській території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill із посиланням на Центр із контролю та запобігання захворюванням (CDC).

Фаучі та його колеги-інфекціоністи вважають, що мутований вірус може вже повноцінно циркулювати у Сполучених Штатах Америки.

Раніше ж Фаучі порадив не «занадто гостро реагувати» на новий штам і тимчасове обмеження сполучення з Великою Британією.

Як повідомлялося, 14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант SARS-CoV-2.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Наразі новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії.

США є найбільш враженою COVID-19 країною світу. Всього з початку пандемії там виявили більше 18,6 мільйона випадків коронавірусу.