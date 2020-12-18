Російські ЗМІ розкручують кампанію про «брудну Чорногорію» після її вступу до НАТО - експерт

Після вступу Чорногорії в Північноатлантичний альянс у 2017 році російські ЗМІ розгорнули кампанію з дискредитації країни.

Про це заявив старший науковий співробітник Чорногорського центру цифрової криміналістики Мілан Йованович у програмі «Код безпеки» на телеканалі «Дом», передає Укрінформ.

«На той час як Чорногорія стала членом НАТО, Росія - при пособництві Сербії - почала вести різко негативну кампанію проти Чорногорії. Варто сказати, що чверть ВВП Чорногорії припадає на туристичну індустрію. Тому найзручніший спосіб нашкодити Чорногорії - це вдарити по її туристичної галузі. І ось «Супутник», «РІА Новини» та інші російські медіа, спільно зі своїми співвітчизниками в Сербії та різними сербськими проксі-медіа, починаючи з 2017 року щороку проводять регулярні кампанії з дискредитації, спрямовані на те, щоб нашкодити туристичній галузі Чорногорії», - розповів експерт.

За його словами, ці ЗМІ зображують Чорногорію як «брудну країну з брудними пляжами, як небезпечне місце відпочинку - причому, небезпечне саме для російського туриста».

«Це просто не вкладається в голові, це, чесно кажучи, якесь божевілля. З якого дива якась країна може бути небезпечною лише для відпочиваючих і туристів з Росії? Але ось саме в такий спосіб вони намагаються показати Чорногорію росіянам. І, на жаль, це спрацьовує, оскільки що стосується соцмереж - не хотілося б вдаватися в зайві подробиці, але коли ти читаєш безліч схожих коментарів, то мимоволі починаєш їм вірити. Коли на людей ллються потоки інформації - неважливо, наскільки вона правдива - коли ти просто завалюєш їх інформацією, то, звичайно ж, вони так чи інакше починають тобі вірити», - зазначив Йованович.

Він також наголосив, що хоча фізична присутність росіян у Чорногорії зменшилася, але їх вплив нітрохи не знизився: негативна хвиля інформації, що йде з Росії, не спадає з того часу, як Чорногорія стала членом НАТО.

«Саме факт приєднання Чорногорії до Північноатлантичного альянсу і став тією поворотною точкою, яка радикально змінила відносини наших двох країн», - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня 2017 року Чорногорія офіційно вступила в НАТО.

Однак перед цим, у 2016 році, росіяни Едуард Широков і Володимир Попов організували в країні спробу перевороту. За даними чорногорської прокуратури, «російські націоналісти» планували захопити владу в країні в день парламентських виборів 16 жовтня. Стверджувалося, що змовники хотіли вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича. Переворот, за версією слідства, був спланований, щоб не допустити вступу Чорногорії в Північноатлантичний альянс.