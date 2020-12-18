Експерт пояснив, чому Кремль у 2016 році намагався завадити вступу Чорногорії в НАТО

Кремль у 2016 році намагався завадити вступу Чорногорії до НАТО, оскільки саме через цю країну Москва мала намір перешкоджати процесам євроатлантичної інтеграції в регіоні, в цілому негативно впливаючи на монолітність Євросоюзу.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Чорногірського центру цифрової криміналістики Мілан Йованович у програмі «Код безпеки» на телеканалі «Дім», передає Укрінформ.

«Не секрет, що вплив Москви на Чорногорію має тривалу історію і дуже глибоке коріння. І цей фактор справедливо викликає на Заході найбільше занепокоєння. Чорногірці, як і росіяни, мають загальне слов'янське походження, і їхні мови надзвичайно подібні. Більшість чорногірців, як і переважна більшість росіян, належать до православної християнської традиції. Можна сказати, що протягом історії у двох країн склалися, швидше, дружні відносини. Але цій дружбі швидко настав кінець, як тільки уряд Чорногорії ухвалив рішення про вступ до НАТО», - зазначив експерт.

За його словами, відтоді Кремль став сприймати Балкани як один з фронтів битви у глобальному змаганні за владу і вплив у світі. «Не те щоб Москву цікавить Чорногорія як така - було б неправильно так думати. Росія була вкрай зацікавлена ​​в Чорногорії в тому сенсі, що саме через цю країну Москва мала намір всіляко перешкоджати процесам євроатлантичної інтеграції і чинити негативний вплив на монолітність європейської спільноти і Європи як єдиного цілого. Саме тому Кремль намагався завадити вступу Чорногорії до НАТО. Та сама причина лежить в основі поточної, дуже жорсткої, російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію НАТО», - сказав Йованович.

На його думку, головною причиною зриву кремлівських планів на Балканах, зокрема, провалу спроби перевороту в Чорногорії в 2016 році, став його з самого спочатку недбалий сценарій - це і є основна причина невдачі Кремля.

Водночас керівник центру досліджень у сфері безпеки Флоріан Кехайя вважає, що змова з метою повалення уряду в останні роки слугує одним з основних інструментів, який Росія намагається застосовувати на Балканах.

«У зв'язку з цим слід згадати активізацію проросійського елемента в парламенті Північної Македонії напередодні її вступу до НАТО, а також масовану дезінформаційну кампанію в Чорногорії, яка, на щастя, обернулася невдачею через достатню міцність парламенту, який з честю вистояв перед цією небезпекою», - зазначив експерт.

За його словами, ця спецоперація РФ провалилася ще й тому, що до її виконання залучили людей ззовні, використавши постаті, які не належали до однієї з балканських політичних еліт.

«Але найважливішим фактором успіху в запобіганні перевороту послужила, звісно, серйозна робота розвідки. Імовірно, план захоплення влади був вчасно перехоплений. Щодо Косова нам також відомо, що деякі елементи, які готувалися до перекидання з Косова до Чорногорії, також були перехоплені, перш ніж взяли участь у підготовлюваному перевороті», - розповів Кехайя.

Він також вважає, що мета РФ на Балканах - «одна, і вона незмінна: блокувати подальше розширення НАТО». «Не вийшло завадити вступу в Альянс Чорногорії та Північної Македонії - вони переключилися на інші країни, і тепер успішно вставляють палиці в колеса Боснії і Герцеговині, а також Косову в їх просуванні до членства в НАТО», - підсумував експерт.

Як повідомляв Укрінформ, спробу перевороту в Чорногорії в 2016 році організували росіяни Едуард Широков і Володимир Попов. За даними місцевої прокуратури, у вересні того року вони організували на території Чорногорії, Сербії і РФ групу для здійснення «невизначеної кількості терактів і замаху на представників влади Чорногорії». Росіяни доручили вербування учасників перевороту Олександру Сінджелічу - сербському націоналісту, який воював на Донбасі на стороні російсько-окупаційних військ. За даними чорногорської прокуратури, «російські націоналісти» планували захопити владу в країні в день парламентських виборів 16 жовтня. Стверджувалося, що змовники хотіли вбити прем'єр-міністра країни Міло Джукановича. Переворот, за версією слідства, був спланований, щоб не допустити вступу Чорногорії до Північноатлантичного альянсу.

Однак 5 червня 2017 року Чорногорія офіційно вступила до НАТО.