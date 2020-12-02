В НАТО не уявляють безпеку Чорного моря без України — Кулеба

Альянс не уявляє безпеку Чорного моря без України та Грузії й більшість країн-членів НАТО підтримують майбутнє членство нашої країни в Альянсі.

Про це Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав у ексклюзивному коментарі Укрінформу.

«Зустріч показала, що Альянс не уявляє безпеку Чорного моря без України та Грузії. І це принципово важливо. Вона показала ще один момент — більшість учасників дискусії в той чи інший спосіб підтримують майбутнє членство України та Грузії в Альянсі», - сказав глава МЗС

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Він оцінив розмову як предметну та назвав ключові «сигнали» України під час зустрічі.

«Наші ключові сигнали: Крим мілітаризується Росією — це неприпустимо, це створює загрозу для безпеки Чорноморського регіону, для шляхів у цьому регіоні. Потрібні колективні дії. Друге — Україна прагне глибшої взаємодії з Альянсом на всіх рівнях, зокрема ми хочемо бачити більше навчань НАТО на території України. Третє — членство України в НАТО є неминучим, тому ми вважаємо, що це буде вигідно для всіх і закликаємо перейти до наступного етапу — Плану дій щодо членства. Це не була дискусія, всі висловили власну позицію, виступили із заявами», - розповів міністр.

Як відомо, сьогодні відбулася віртуальна зустріч міністрів закордонних справ країн-союзниць Альянсу. Очільник МЗС України відвідав з одноденним робочим візитом Туреччину, аби взяти участь у цій зустрічі. Окрім того, він зустрівся з міністром закордонних справ Туречини Мевлютом Чавушоглу, керівниками та представниками української та кримськотатрської діаспор.