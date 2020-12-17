Україна продовжить курс на членство в ЄС і НАТО – Президент
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася у Києві.
«Наш спільний вибір – бути частиною демократичного світу та утверджувати високі демократичні стандарти в Україні. А на міжнародній арені маємо бути активними промоутерами демократичних цінностей та зміцнювати своє становище як суб’єкта, саме суб’єкта, а не об’єкта, геополітичних відносин», – сказав Зеленський.
Він нагадав, що на сучасній геополітичній карті світу Україна займає стратегічно важливе місце, де з одного боку – вільний і людиноцентричний світ, де правлять демократичні цінності, свобода та безпека, а з іншого – частина світу, яка поки що рухається шляхом панування над людиною та її свободами. За словами Президента, Українська держава давно визначилася з напрямком свого руху.
«Стратегічний курс України визначений і закріплений у Конституції – набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та в НАТО», – акцентував Президент.
Як повідомлялося, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).
Фото: Офіс Президента