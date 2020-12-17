Україна продовжить курс на членство в ЄС і НАТО – Президент

Україна мала надзвичайно успішний рік у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції і продовжить стратегічний курс, визначений і закріплений у Конституції, на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України, яка розпочалася у Києві.

«Наш спільний вибір – бути частиною демократичного світу та утверджувати високі демократичні стандарти в Україні. А на міжнародній арені маємо бути активними промоутерами демократичних цінностей та зміцнювати своє становище як суб’єкта, саме суб’єкта, а не об’єкта, геополітичних відносин», – сказав Зеленський.

Він нагадав, що на сучасній геополітичній карті світу Україна займає стратегічно важливе місце, де з одного боку – вільний і людиноцентричний світ, де правлять демократичні цінності, свобода та безпека, а з іншого – частина світу, яка поки що рухається шляхом панування над людиною та її свободами. За словами Президента, Українська держава давно визначилася з напрямком свого руху.

«Стратегічний курс України визначений і закріплений у Конституції – набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та в НАТО», – акцентував Президент.

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Як повідомлялося, Україна 12 червня отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО (EOP).

Фото: Офіс Президента