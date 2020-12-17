Зеленський збирається оцінювати роботу послів за економічними показниками

Президент Володимир Зеленський заявив, що оцінюватиме роботу українських послів за економічними показниками, а новопризначені глави закордонних дипломатичних представництв вже за пів року мають показати перші результати діяльності на економічному напрямку.

Про це глава держави сказав у виступі на відкритті онлайн-конференції послів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу ще раз наголосити: економічні здобутки двосторонньої співпраці - це один з основних критеріїв, за яким я оцінюю і ціную роботу посла. А новопризначеним послам скажу - перші результати своєї роботи на економічному напрямку ви маєте показати вже через пів року після призначення. Немає результату - немає посади посла. Прошу міністра закордонних справ пана Кулебу розробити і подати до Офісу Президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності роботи послів саме на економічному напрямку», - сказав Зеленський.

Звертаючись до дипломатів, він закликав їх пропонувати нові ідеї, вносити пропозиції щодо відкриття нових переговорів про зони вільної торгівлі не лише товарами, а й послугами, вивчати ринки країн перебування, знайомитися з основними імпортерами і рітейлерами.

Глава держави підкреслив, що у нинішніх умовах посол має стати найкращим економістом у своїй країні перебування. Водночас, зауважив він, усі мають розуміти, що Україна в економічній співпраці не обмежується лише країнами Європи, США або Канади.

«Близький Схід, Африка, Південна Америка - тут у нас не менші, якщо не більші перспективи і потенціал для економічної співпраці. Багатообіцяючими у контексті посилення співробітництва є країни Перської затоки, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар. Ще один важливий регіон, до якого Україна має повернутися обличчям, - це Африка. Ми маємо посилити дипломатичну присутність у цьому регіоні, адже там теж присутні наші економічні інтереси. Готовий розглянути пропозиції МЗС з цього приводу», - зазначив Президент.

Зеленський додав, що оскільки у цих регіонах питання найчастіше вирішуються на рівні глав держав чи урядів, то він готовий особисто включатися в цю роботу.

«Лише за цей неповний рік я провів 67 телефонних переговорів з главами держав та главами урядів, і під час цих розмов левова частка часу була присвячена економіці», - запевнив глава держави.