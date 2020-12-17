Україна направила ноту Боснії через старовинну ікону, подаровану Лаврову - ЗМІ

Посольство України у Боснії та Герцеговині направило ноту до МЗС цієї країни з вимогою надати інформацію про походження позолоченої старовинної української ікони, яку член президії БіГ Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову під час нещодавньої зустрічі в Сараєві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє боснійський портал Klix.

На задньому боці ікони є печатка, що доводить її автентичність: іконі близько 300 років і вона з Луганська, тобто йдеться про елемент української культурної спадщини.

Посольство наголосило, що Луганськ зараз тимчасово перебуває під російською окупацією, а тому відмова надати інформацію про те, як ікона опинилася у Додіка, означала б підтримку російської агресивної політики щодо України з боку БіГ.

Тож з'ясування, яким чином сербський член президії БіГ став власником ікони, може спровокувати великий міжнародний скандал, особливо з огляду на те, що деякі боснійські серби були помічені серед найманців, які воюють проти української армії на Донбасі, йдеться в повідомленні.

Боснійські урядовці ще не прокоментували ситуацію.

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Як повідомлялося, українську ікону Лаврову 14 грудня подарував головуючий у президії Боснії і Герцеговини (БіГ), сербський представник Додік.

Двоє із трьох членів президії БіГ (окрім серба Додіка) бойкотували зустріч з Лавровим у зв’язку з його «неповагою до державних символів країни та провокативною заявою». Йдеться про два інциденти, що обурили офіційне Сараєво: відсутність прапора БіГ на нещодавній зустрічі Лаврова із Додиком, а також публічна підтримка главою російського МЗС резолюції Народної скупщини Республіки Сербської (складова частина БіГ) про військовий нейтралітет Боснії і Герцеговини (офіційне Сараєво декларує свій євроатлантичний вибір).

Фото: klix.ba