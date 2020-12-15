Очільники Боснії і Герцеговини бойкотували зустріч із Лавровим

Очільники Боснії і Герцеговини бойкотували зустріч із Лавровим

Укрінформ
Два із трьох членів президії БіГ бойкотували зустріч із главою дипломатії РФ Сергієм Лавровим у зв’язку з його «неповагою до державних символів країни та провокативною заявою».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє боснійське видання Dnevni Avaz.

Обидва високопосадовці – боснійський член президії Шефік Джаферович та хорватський Желько Комшич – детально обґрунтували свій демарш.

Зокрема, на думку Комшича, що дії Лаврова були сплановані.

Йдеться про два інциденти, що обурили офіційне Сараєво: відсутність прапора БіГ на нещодавній зустрічі Лаврова з сербським членом президії БіГ Мілорадом Додиком, а також публічна підтримка главою російського МЗС резолюції Народної скупщини Республіки Сербської (складова частина БіГ) про військовий нейтралітет Боснії і Герцеговини (офіційне Сараєво декларує свій євроатлантичний вибір).

Читайте також: Лавров відреагував на вимоги Санду вивести «миротворців» з Придністров'я

«Ми сприймаємо це як приниження та заперечення інституцій країни, яку він приїхав відвідувати. Зрозуміло, що Лавров, міністр закордонних справ Росії - …людина з великим досвідом і знаннями... Це посадовець, чиї кроки повністю сплановані. Це не особиста позиція, а країни, яку він представляє», - заявив член Президії БіГ від хорватів.

Комшич наголосив, що БіГ прагне покращення відносин із Росією, але «не на таких засадах».

Зі свого боку член президії від боснійців-мусульман Шефік Джаферович висловив аналогічні зауваження.

«На відміну від Росії, БіГ не є світовою державою, але є вагомою. Російська Федерація поважає Дейтон, суверенітет і цілісність БіГ, але заяви Лаврова, говорять нам про щось інше. Поважати Дейтон означає поважати державу БіГ, її прапор та герб. Це не було дотримано вчора», - заявив Джаферович.

Читайте також: Лавров назвав критику Лукашенка від ОБСЄ «однобокою»

Боснійський член президії додав, що «БіГ не відмовляється від шляху до НАТО».

Також Джаферович зазначив, що звучала пропозиція йому та Комшичу пішли на зустріч з Лавровим і особисто висловити всі свої зауваження, проте політики вирішили, що вагомішим меседжем стане відмова від зустрічі взагалі.

Як відомо, на основі Дейтонських угод 1995 року, що завершили громадянську війну в цій колишній югославській республіці, Боснія і Герцеговина має фактично конфедеративний устрій, дуже складну систему органів влади та загалом поділена на національній основі. Багато в чому позиція Республіки Сербської відрізняється від курсу офіційного Сараєва та хорвато-боснійської Федерації БіГ.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-