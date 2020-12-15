Очільники Боснії і Герцеговини бойкотували зустріч із Лавровим
Як передає Укрінформ, про це повідомляє боснійське видання Dnevni Avaz.
Обидва високопосадовці – боснійський член президії Шефік Джаферович та хорватський Желько Комшич – детально обґрунтували свій демарш.
Зокрема, на думку Комшича, що дії Лаврова були сплановані.
Йдеться про два інциденти, що обурили офіційне Сараєво: відсутність прапора БіГ на нещодавній зустрічі Лаврова з сербським членом президії БіГ Мілорадом Додиком, а також публічна підтримка главою російського МЗС резолюції Народної скупщини Республіки Сербської (складова частина БіГ) про військовий нейтралітет Боснії і Герцеговини (офіційне Сараєво декларує свій євроатлантичний вибір).
«Ми сприймаємо це як приниження та заперечення інституцій країни, яку він приїхав відвідувати. Зрозуміло, що Лавров, міністр закордонних справ Росії - …людина з великим досвідом і знаннями... Це посадовець, чиї кроки повністю сплановані. Це не особиста позиція, а країни, яку він представляє», - заявив член Президії БіГ від хорватів.
Комшич наголосив, що БіГ прагне покращення відносин із Росією, але «не на таких засадах».
Зі свого боку член президії від боснійців-мусульман Шефік Джаферович висловив аналогічні зауваження.
«На відміну від Росії, БіГ не є світовою державою, але є вагомою. Російська Федерація поважає Дейтон, суверенітет і цілісність БіГ, але заяви Лаврова, говорять нам про щось інше. Поважати Дейтон означає поважати державу БіГ, її прапор та герб. Це не було дотримано вчора», - заявив Джаферович.
Боснійський член президії додав, що «БіГ не відмовляється від шляху до НАТО».
Також Джаферович зазначив, що звучала пропозиція йому та Комшичу пішли на зустріч з Лавровим і особисто висловити всі свої зауваження, проте політики вирішили, що вагомішим меседжем стане відмова від зустрічі взагалі.
Як відомо, на основі Дейтонських угод 1995 року, що завершили громадянську війну в цій колишній югославській республіці, Боснія і Герцеговина має фактично конфедеративний устрій, дуже складну систему органів влади та загалом поділена на національній основі. Багато в чому позиція Республіки Сербської відрізняється від курсу офіційного Сараєва та хорвато-боснійської Федерації БіГ.