Лавров назвав критику Лукашенка від ОБСЄ «однобокою»

Глава МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи на 27-й міністерській раді Організації з безпеки і співробітництва в Європі назвав критику від ОБСЄ на адресу Олександра Лукашенка «однобокою».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на онлайн-трансляцію.

«Важким ударом по репутації ОБСЄ стала хибна відмова БДІПЛ від спостереження за президентськими виборами в Білорусі, подальша однобока критика на адресу білоруської влади і запуск Московського механізму, який вичерпав себе», - сказав Лавров.

Як повідомляв Укрінформ, в середині вересня в рамках ОБСЄ був задіяний так званий «московський механізм» для розслідування порушень у Білорусі. Була створена експертна місія для вивчення повідомлень про порушення прав людини і фальсифікації виборів у цій країні, в якій після голосування 9 серпня не припиняються придушувані масові протести. Перша доповідь була підготовлена ​​5 листопада.

У Доповіді було рекомендовано не визнавати вибори, що відбулися в Білорусі, вимагати проведення нових виборів, під наглядом міжнародної спільноти і відповідно до міжнародних стандартів; негайно припинити насильство щодо мирних протестувальників та опонентів, звільнити всіх ув'язнених, які утримуються з політичних підстав; а також продовжувати зусилля зі сприяння діалогу між усіма сторонами в Білорусі.

У документі також давалося пояснення, що Бюро з демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ було занадто пізно запрошене для спостереження за важливим процесом реєстрації кандидатів на президентських виборах у Білорусі, тому воно було змушене відмовитися від направлення місії спостереження до цієї країни.

У четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а міністерська рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться у форматі відеоконференції.

Участь в головній події Албанського головування візьмуть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україну представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час онлайн-зустрічі міністри підбивають підсумки діяльності організації за 2020 рік і здійснюють огляд ситуації безпеки в євроатлантичному та євразійському регіонах.