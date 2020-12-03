Голова ОБСЄ: Пропозиція стати посередником у Білорусі досі в силі

Пропозиція керівництва ОБСЄ щодо посередництва у врегулюванні ситуації у Білорусі, яка раніше була відкинута офіційним Мінськом, залишається в силі.

Про це заявив діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ситуація у Білорусі не покращилася, на жаль, за останні 4 місяці. Особливо у питанні, що стосується порушення прав людини та основних свобод. Загибель людей та завдання травм викликає особливе занепокоєння», - заявив Рама.

Він нагадав, що раніше уряду Білорусі була направлена пропозиція щодо посередницького візиту до Мінська діючого голови ОБСЄ, прем'єр-міністра Албанії та глави МЗС Швеції Ен Лінде, яка стане головою ОБСЄ у 2021 році.

«Було запропоновано, щоб ми прибули з візитом до Білорусі та сприяли діалогу. Це була пропозиція допомоги для Білорусі як однієї з країн-учасниць», - заявив він.

Втім, як зазначив Рама, білоруська влада відкинула цю посередницьку пропозицію ОБСЄ, хоча вона «могла дати можливість перейти від конфронтації та діалогу». У результаті конфронтація у Білорусі продовжилася.

«Я і надалі дотримуюся точки зору, що інклюзивна організація ОБСЄ має усі можливості для того, щоб запропонувати свої посередницькі послуги Білорусі. Сподіваюся, що Білорусь перегляне позицію щодо нашої пропозиції, яка залишається в силі. Хоча вже при новому головуванні», - заявив діючий голова ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Влада країни продовжує репресії проти учасників мирних протестів.