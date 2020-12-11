ЄС погодив додаткові санкції проти Туреччини

Глави держав та урядів ЄС на зустрічі у Брюсселі погодили нові санкції проти Туреччини.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц під час пресконференції після завершення саміту.

«Ми також досягли згоди щодо додаткових санкцій проти Туреччини. Я вважаю це дуже рішучим кроком, адже Туреччина здійснює не лише грубе порушення міжнародного права, відбувається масове порушення прав людини у самій країні», - зазначив він.

За словами Курца, це рішення Євросоюзу є дуже важливим, адже «Туреччина створює загрози суверенітету окремим країнам-членам ЄС».

Водночас австрійський канцлер не деталізував, які саме додаткові санкції ЄС прийняті проти Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччини та члена ЄС Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні із залученням військово-морських кораблів Туреччини та Греції.

Раніше 6 листопада Європейський Союз оголосив про рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку з проведенням Туреччиною, як йдеться у рішенні, «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

Санкційний режим проти незаконних дій з буріння у Східному Середземномор’ї був запроваджений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав та урядів ЄС підтвердили повну солідарність із Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства і доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.