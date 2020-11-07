ЄС продовжив санкції проти громадян Туреччини

ЄС продовжив санкції проти громадян Туреччини

Укрінформ
Європейський Союз оголосив сьогодні про рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку із проведенням Туреччиною, як зазначається в рішенні, «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

Таке повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, існуючий порядок заходів у відповідь на недозволені дії Туреччини з буріння у Східному Середземномор’ї. Таким чином, Європейський Союз продовжив власні можливості у запровадженні цілеспрямованих обмежувальних заходів проти осіб або установ, відповідальних або залучених до недозволених дій з буріння (для розвідки) гідрокарбонатів у Східному Середземномор’ї», - йдеться у повідомленні.

Санкції включають заборону на подорожі до ЄС та заморожування активів для осіб, а також заморожування активів установ. На додаток, фізичним особам та установам ЄС заборонено надавати будь-які фонди у розпорядження персон і установ, що потрапили до санкційного списку.

Як зазначається у повідомленні, на сьогодні санкції ЄС розповсюджуються на двох персон.

Згаданий санкційний режим проти незаконних дій з буріння у Східному Середземномор’ї був введений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року, та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав і урядів ЄС підтвердили повну солідарність із Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства, та доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.

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Як повідомлялося, у Туреччині та Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні у серпні за участю військово-морських кораблів Туреччини й Греції.

Євросоюз закликає сторони до врегулювання суперечок за столом переговорів з дотриманням норм міжнародного права, та зважає на додаткові санкції проти Туреччини, якщо ця країна продовжить порушувати суверенні права та проводити геологічну розвідку на морському шельфі Кіпру і Греції. Як очікується, це питання може бути розглянуто на вищому рівні ЄС вже у грудні поточного року.

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