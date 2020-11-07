ЄС продовжив санкції проти громадян Туреччини

Європейський Союз оголосив сьогодні про рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, режим санкцій проти фізичних осіб та установ у зв’язку із проведенням Туреччиною, як зазначається в рішенні, «незаконних» дій з буріння у Східному Середземномор’ї.

Таке повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті Європейської Ради.

«Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, існуючий порядок заходів у відповідь на недозволені дії Туреччини з буріння у Східному Середземномор’ї. Таким чином, Європейський Союз продовжив власні можливості у запровадженні цілеспрямованих обмежувальних заходів проти осіб або установ, відповідальних або залучених до недозволених дій з буріння (для розвідки) гідрокарбонатів у Східному Середземномор’ї», - йдеться у повідомленні.

Санкції включають заборону на подорожі до ЄС та заморожування активів для осіб, а також заморожування активів установ. На додаток, фізичним особам та установам ЄС заборонено надавати будь-які фонди у розпорядження персон і установ, що потрапили до санкційного списку.

Як зазначається у повідомленні, на сьогодні санкції ЄС розповсюджуються на двох персон.

Згаданий санкційний режим проти незаконних дій з буріння у Східному Середземномор’ї був введений за рішенням Ради ЄС від 14 жовтня 2019 року, та підтриманий Європейською радою 17-18 жовтня минулого року, під час якої глави держав і урядів ЄС підтвердили повну солідарність із Кіпром у дотриманні його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства, та доручили Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для обмежувальних заходів.

Як повідомлялося, у Туреччині та Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони. Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні у серпні за участю військово-морських кораблів Туреччини й Греції.

Євросоюз закликає сторони до врегулювання суперечок за столом переговорів з дотриманням норм міжнародного права, та зважає на додаткові санкції проти Туреччини, якщо ця країна продовжить порушувати суверенні права та проводити геологічну розвідку на морському шельфі Кіпру і Греції. Як очікується, це питання може бути розглянуто на вищому рівні ЄС вже у грудні поточного року.