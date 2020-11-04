ЄС засудив поновлення Туреччиною георозвідки у Середземномор’ї

Європейський Союз засудив дії Туреччини, яка поновила сейсмічну геологічну розвідку у морській зоні Греції і Кіпру.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву речника ЄС оприлюднила Європейська служба зовнішніх дій.

«Останні заяви (компанії) Navtex та продовження Туреччиною дій із сейсмічної розвідки на порушення морських зон Греції та Кіпру гідні великого жалю, - особливо з огляду на продовження конструктивних спроб на всіх рівнях створити простір для діалогу. Це ще один прояв курсу, який, на жаль, продовжує створювати більшу напругу й недовіру в регіоні замість зусиль з довготривалого врегулювання», - йдеться у документі.

Речник ЄС наголосив, що діалог та відмова від односторонніх дій є критично важливими елементами для досягнення стабільної та безпечної обстановки у Східному Середземномор’ї, а також для розвитку співробітництва та взаємовигідних відносин між ЄС і Туреччиною.

В заяві ЄС ще раз підкреслюється, що будь-які розбіжності слід обговорювати та вирішувати за столом переговорів.

Як повідомлялося, у Туреччині та Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води в межах її виключної економічної зони.

Така суперечлива позиція призвела до зростання напруги в регіоні у серпні за участю військово-морських кораблів Туреччини й Греції. НАТО, членами якої є обидві країни, надало платформу для переговорів з деескалації в Східному Середземномор'ї. 17 вересня в штаб-квартирі Альянсу відбулися консультації щодо «заходів роз'єднання» військових сил. Однак подальші раунди переговорів відкладалися «з технічних причин».