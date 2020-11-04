Туреччина поновила дослідницькі роботи в Середземномор’ї

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Управління навігації, гідрографії та океанографії військово-морських сил Туреччини.

«Геосейсмічне дослідження, що проводиться судном Barbaros Hayreddin Paşa, з 21.01 3 листопада до 20.59 16 лютого, обмежуватиметься зазначеними нижче районами», - йдеться у навігаційному повідомленні NAVTEX, випущеному станцією в Анталії.

Сейсмографічне судно Barbaros Hayreddin Paşa супроводжують два допоміжні судна Tanux-1 та Apollo Moon.

Як повідомлялося, раніше Barbaros Hayreddin Paşa проводило дослідження неподалік Кіпру. У Туреччині та Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Туреччина відновила роботи в Східному Середземномор'ї, попри угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини направити в цей регіон наукове судно в супроводі військових кораблів спонукало Грецію відправити туди ж кораблі для спостереження. 12 серпня сталася незначна сутичка між судами, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити свої територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

НАТО, членами якої є обидві країни, надало платформу для переговорів зі зниження напруги в Східному Середземномор'ї. Вони відбулися 17 вересня і стосувалися «заходів роз'єднання» військових сил, щоб уникнути інцидентів у східній частині Середземного моря. Подальші раунди цих переговорів кілька разів відкладалися з технічних причин.

Фото: William Johnson / Wikimedia