Росія зацікавлена у продовженні турецько-грецького конфлікту - експерт

Росія уважно стежить за турецько-грецьким конфліктом, а її найбільший інтерес полягає в тому, щоб він тривав, аби показати, що НАТО нестабільно, і на цьому будувати свої пропагандистські матеріали.

Як передає Укрінформ, таку думку в ефірі телеканалу "ДОМ" висловила Анна Шелест, кандидат політичних наук, головний редактор UA: Ukraine Analytica, член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма".

"Давайте не забувати, що взаємини Греції і Туреччини в тому регіоні досить напружені останні, як мінімум, 100 років. Йде боротьба за вплив на певні води і певні острови, які юридично як би поділені між двома державами після Першої світової війни. Але дотепер хтось вважає їх своїми - або більш грецькими, або більш турецькими. Це такий комплекс питань, які там є. Також не забуваємо про Кіпр, який розділений, в тому числі через турецьке втручання ", - пояснила експерт.

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За її словами, також складні взаємини через біженців.

"А тепер додалася у нас і енергетика, видобуток енергоресурсів, у чому зацікавлені як Греція, так і Туреччина і Кіпр, тому що там були знайдені нові поклади. І це на сьогодні питання дійсно спірне, оскільки там немає чітких поділів територіальних вод за рахунок мільйона цих дрібних острівців, які існують у цьому регіоні ", - сказала Шелест.

Вона зазначила, що США приділяють серйозну увагу цій проблемі, і підтвердженням тому служить те, що зараз американці будують нову військово-морську базу у Східно-Середземноморському регіоні. Причиною цього є те, що Штати вже не можуть покластися на Туреччину, як раніше.

"Військово-морське будівництво там і нещодавній візит держсекретаря Помпео тільки підтвердив, що Сполучені Штати повертаються в Східне Середземномор'я і будуть намагатися знайти нові точки опори, щоб контролювати як цей регіон, так і Чорне море ", - підкреслила експерт.

Крім того, на її думку, Німеччина, яка виступає лідером на європейському континенті, не може бути ідеальним посередником у врегулюванні грецько-турецької кризи. Багато чого буде залежати від того, яку позицію займе ця країна в даній ситуації.

У свою чергу Кремль продовжує свої "гібридні операції" у Греції, незважаючи на охолодження відносин цих країн останнім часом. Москва дуже уважно стежить за турецько-грецьким конфліктом, а її найбільший інтерес полягає в тому, щоб він тривав, щоб показати, що НАТО нестабільно, і на цьому будувати свої пропагандистські матеріали.

Як повідомлялося, у Туреччині та Греції існують розбіжності в питанні видобутку нафти і газу на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води знаходяться в межах її виключної економічної зони.

10 серпня Туреччина відновила роботи в Східному Середземномор'ї, незважаючи на угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти і газу в цьому районі. Рішення Туреччини направити в цей регіон наукове судно в супроводі військових кораблів спонукало Грецію відправити туди ж кораблі для спостереження. 12 серпня сталася незначна сутичка між судами, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити свої територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

НАТО, членами якої є обидві країни, надало платформу для переговорів зі зниження напруги в Східному Середземномор'ї. Вони відбулися 17 вересня і стосувалися «заходів роз'єднання» військових сил, щоб уникнути інцидентів у східній частині Середземного моря.