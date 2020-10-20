Греція планує звести ще 26 кілометрів «стіни» на кордоні з Туреччиною

Уряд Греції планує розширить вздовж північно-східного кордону з Туреччиною через занепокоєння, що мігранти можуть здійснити масові спроби пробратися на територію країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Ekathimerini.

«26 кілометрів стіни буде додано до існуючої 10-кілометрової ділянки в рамках проекту вартістю 63 мільйони євро, який повинен бути завершений до кінця квітня», - цитує видання прессекретаря уряду Стеліоса Пецаса.

Раніше стіну було зведено з оцинкованих сталевих труб та бетонних плит.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідав прикордонний регіон у суботу після тестового встановлення ділянки нової стіни.

Видання нагадує, що сутички почалися на кордоні на початку цього року після того, як Туреччина заявила, що більше не буде перешкоджати мігрантам, які намагаються дістатися до ЄС, після чого десятки тисяч з них намагалися потрапити на територію Греції.

За даними Агентства ООН з питань біженців, Туреччина приймає найбільшу кількість біженців у всьому світі - майже 4 мільйони людей, переважно це сірійці.