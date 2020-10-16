Греція почала будівництво «стіни» на кордоні з Туреччиною

Греція почала будувати нову огорожу на північно-східному кордоні з Туреччиною, щоб зупинити нелегальну імміграцію до країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

Будівництво розпочалося на річці Єврос. Проєкт передбачає встановлення 5-метрової огорожі 27 км завдовжки та восьми оглядових веж.

Як зазначається, цей район важко охороняти, оскільки річка Єврос вже не виконує функцію природного кордону. Турецька територія розташована на захід від берега річки.

Будівельні роботи розпочалися з району Ферес. Загальний бюджет проєкту - 62,9 млн євро, його реалізацією займається консорціум, створений чотирма будівельними компаніями.

Минулого тижня міністр захисту громадян Міхаліс Хрисохоідіс заявив, що Греція планує залучити додаткові сили прикордонників, щоб "захистити регіон від нелегальної міграції та злочинності". "Нашим пріоритетом є нульовий потік", - сказав міністр.

Очікується, що голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс офіційно відкриє будівництво огорожі цими вихідними.

Як відомо, через Грецію пролягає один із головних шляхів мігрантів із Близького Сходу до Західної Європи.

Фото: ekathimerini.com