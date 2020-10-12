Туреччина починає нові дослідження у Східному Середземномор’ї

Турецьке дослідницьке судно Oruç Reis від сьогодні починає дослідження у районах в Східному Середземномор’ї, які триватимуть до 22 жовтня.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на Управління навігації, гідрографії та океанографії Військово-морських сил Туреччини.

«Судно Oruç Reis проводитиме дослідження з 06.00 12 жовтня до 20.59 22 жовтня у вказаних районах», - йдеться у повідомленні.

Судно Oruç Reis супроводжуватимуть судна Ataman та Cengizhan.

Як повідомлялося, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік від Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води лежать у межах її виключної економічної зони.

10 серпня Туреччина поновила роботи в Східному Середземномор'ї, попри угоду між Грецією і Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти та газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати в цей регіон наукове судно в супроводі військових кораблів спонукало Грецію відрядити туди ж таки кораблі для спостереження. 12 серпня відбулася незначна сутичка між суднами, яку Греція назвала аварією, а Анкара - провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити свої територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

НАТО, членами якого є обидві країни, надав платформу для переговорів і зниження напруження в Східному Середземномор'ї. Вони відбулися 17 вересня та стосувалися «заходів роз’єднання» військових сил для уникнення інцидентів у східній частині Середземного моря. Перемовини мали певні успіхи, обидві сторони висловлювалися за готовність їх продовжувати, але пізніше, заплановані на 5 жовтня перемовини між представниками влади Туреччини та Греції, що мали пройти в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, відклали «з технічних причин».

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