Анкара й Афіни звинуватили одне одного в ескалації у Східному Середземномор’ї

У Східному Середземномор’ї знову зросла напруга між Грецією та Туреччиною через чергову відправку Анкарою свого розвідувального судна «Орудж Рейс» та часткове відкриття закинутого курорту у турецькому Північному Кіпрі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Одразу після того, як «Орудж Рейс» вирушив 12 жовтня продовжувати сейсмічно-розвідувальні роботи у спірні з Грецією води поблизу грецького острова Кастеллорізо, офіційні Афіни знову висунули перед ЄС вимогу ввести санкції проти Анкари.

«Туреччина довела, що їй не можна довіряти. Всі ті, хто вірив, що Туреччина мала на увазі все, що вона сказала перед Європейським самітом 1-2 жовтня, тепер змінюють думку», - заявив офіційний представник уряду Греції Стеліос Петсас.

У відповідь на звинувачення Афін Анкара заявила, що у Греції немає права на протест щодо розвідувальних робіт на відстані 15 кілометрів від турецького узбережжя.

«Неприпустимо, щоб існувала опозиція проти нашої країни, котра має найдовшу берегову лінію у Східному Середземномор'ї, яка діє за 15 кілометрів від її материкової частини», - йдеться в заяві МЗС Туреччини. Відомство також наголосило, що критика Греції є «необґрунтованими звинуваченнями, що не мають ніякого відношення до міжнародного права».

Як повідомлялося, лідери ЄС раніше звинуватили Туреччину в порушенні міжнародного права через бурові роботи у Східному Середземномор’ї та заявили, що залишають за собою можливість запровадження санкцій.

Нагадаємо також, що 1 жовтня НАТО оголосив про створення спеціального двостороннього механізму для конфлікту між Грецією і Туреччиною в Східному Середземномор'ї, який особливої напруги досяг влітку цього року.

Фото: Pontos News