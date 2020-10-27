Туреччина та Греція скасували стрільби у Середземному морі

Туреччина та Греція скасували навчання зі стрільбами, які були заплановані раніше у Східному Середземномор’ї, на 28 жовтня (Туреччина) та 29 жовтня (Греція).

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Управління навігації, гідрографії та океанографії військово-морських сил Туреччини та видання Yeni Safak.

«Туреччина та Греція взаємно скасували військові навчання, заплановані в цьому місяці Анкарою на середу, 28 жовтня, та Афінами на четвер, 29 жовтня», - повідомляє видання з посиланням на дані турецьких джерел безпеки.

Відповідні повідомлення були опубліковані в морській системі зв’язку Navtex, метою якої є інформування суден про свою присутність та дії у певному районі.

Греція мала намір проводити навчання 29 жовтня - в день, коли в Туреччині відзначатимуть державне свято - День Республіки. У Туреччині це сприйняли як провокацію та випустили повідомлення про навчання 28 жовтня.

Скасування навчань привітали в НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив скасування навчань та висловив сподівання, що такий крок матиме позитивний вплив на поточні зусилля щодо зменшення напруженості між двома країнами у Східному Середземномор'ї.

Як повідомлялося, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу на морському шельфі неподалік від Кіпру. Греція і ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Анкара наполягає, що ці води лежать у межах її виключної економічної зони.

НАТО, членами якого є обидві країни, надало платформу для переговорів і зниження напруження у Східному Середземномор'ї. Вони відбулися 17 вересня та стосувалися «заходів роз’єднання» військових сил для уникнення інцидентів у східній частині Середземного моря. Перемовини мали певні успіхи, обидві сторони висловлювалися за готовність їх продовжувати, але пізніше заплановані перемовини між представниками влади Туреччини та Греції відклали.

Фото: Ahmet ACAR/yenisafak.com