Греція заявила про порушення її повітряного простору турецькими літаками

Чотирнадцять турецьких літаків у понеділок шість разів порушили повітряний простір Греції під час польотів над північно-східним та центральними районами Егейського моря.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на грецьке видання Еkathimerini.

"Чотирнадцять турецьких літаків у понеділок шість разів порушили повітряний простір Греції під час польотів над північно-східним та центральним районами Егейського моря", - цитує видання заяву генштабу національної оборони Греції.

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Крім того, шість винищувачів F-16, два CN-235 та шість вертольотів одинадцять разів порушували правила повітряного руху під час польотів.

Зазначається, що у всіх випадках турецькі військові літаки були виявлені та перехоплені грецькими винищувачами відповідно до міжнародних правил.

Як відомо, Греція посилила патрулювання на сухопутному кордоні з Туреччиною для зупинення наростального припливу нелегальних мігрантів.

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Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу у морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах виключної економічної зони цієї країни. Ситуація зараз перебуває у фазі загострення. Північноатлантичний Альянс, членами якого є обидві країни, надасть платформу для переговорів та зниження напруги у Східному Середземномор’ї. Анкара та Афіни погодилися розпочати технічні перемовини у НАТО для встановлення механізму зниження військової конфліктності та для зменшення ризиків пригод і нещасних випадків у Східному Середземномор’ї.