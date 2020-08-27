Греція планує розширити свої територіальні води в Іонічному морі

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що уряд найближчим часом внесе законопроєкт про розширення територіальних вод Греції в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Глава грецького уряду наголосив, що в такий спосіб Греція здійснить "невід'ємне суверенне право" відповідно до статті 3 Конвенції з морського права.

Він зазначив, що Греція може в майбутньому розширити свої територіальні води в інших морських районах відповідно до Конвенції з морського права із застосуванням серединної лінії, коли відстань між двома берегами менш як 24 милі.

Туреччина попередила, що подібний крок Греції на схід стане casus belli - приводом для війни.

Як повідомлялося, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значного зростання напруженості в і без того складних відносинах із Грецією.

Офіційні Афіни, як відомо, вважають, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати геологічні дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

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З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність, та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.