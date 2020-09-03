Напруга в Середземному морі: НАТО надасть Туреччині і Греції платформу для переговорів

Північноатлантичний Альянс надасть платформу для переговорів між Грецією і Туреччиною для зниження напруги у Східному Середземномор’ї.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, яка оприлюднена на сайті НАТО.

"За підсумками моєї розмови з лідерами Греції і Туреччини, ці дві країни-союзниці погодилися розпочати технічні перемовини у НАТО для встановлення механізму для зниження військової конфліктності та для зменшення ризиків пригод і нещасних випадків у Східному Середземномор’ї. Греція і Туреччина є поважними союзниками, і НАТО є важливою платформою для консультацій щодо будь-яких проблем, які можуть шкодити нашій спільній безпеці. Я залишаюся у тісному контакті з усіма залученими союзниками для пошуку рішення для поточної напруги в дусі солідарності НАТО", - йдеться у заяві керівника Альянсу.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина і Греція мають розбіжності в питанні видобутку нафти та газу у на морському шельфі неподалік Кіпру. Греція та ЄС неодноразово заявляли, що Туреччина незаконно здійснює буріння в цій зоні. Туреччина наполягає, що ці води знаходяться в межах виключної економічної зони цієї країни.

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10 серпня Анкара відновила роботи в Східному Середземномор’ї, попри угоду між Грецією та Єгиптом, яка стосувалася прав на буріння нафти та газу в цьому районі. Рішення Туреччини надіслати наукове судно в супроводі військово-морських кораблів у цей регіон спонукало Грецію до відправки в цей же район військових кораблів для спостереження. 12 серпня сталося незначне зіткнення між кораблями, яке Греція назвала аварією, а Анкара – провокацією. 27 серпня Греція, посилаючись на морське право, заявила про намір розширити власні територіальні води в Іонічному морі з 6 до 12 морських миль.

Фото: Turkey Ministry of Energy and Natural Resources