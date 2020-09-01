Туреччина відповіла на заяву Макрона про "червону лінію" в Середземномор’ї

Офіційна Анкара зреагувала на ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона запровадити політику «червоної лінії» у східному Середземномор’ї стосовно Туреччини.

Як повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині, про це йдеться в заяві МЗС цієї країни.

«Ті, хто вважають, що провели «червоні лінії» проти ​​справ Туреччини у східному Середземномор'ї, стикнуться з нашою твердою позицією. Якщо в регіоні є «червона лінія», це можуть бути лише права Туреччини та турків-кіпріотів, що випливають з міжнародного права», - йдеться в заяві.

МЗС вказує на те, що період імперіалістичних підходів, коли на карти наносили лінії, давно минув: «Туреччина цілком здатна стримувати будь-кого, хто намагається насильно узурпувати її законні права та інтереси».

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В Анкарі також закликали розв'язувати питання на основі справедливості, за допомогою діалогу та співпраці між прибережними державами, а не шляхом підбурювання.

Як повідомлялося, спроби Туреччини провести дослідження у східному Середземномор'ї, неподалік острова Кастеллорізо, призвели до значної напруженості у відносинах з Грецією яка вважає, що ця зона входить у її континентальний шельф. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та планує продовжити дослідження.

Греція оголосила, що приводить армію в підвищену бойову готовність, і анонсувала військові навчання із залученням флоту й авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів. Греція, Франція і Кіпр провели спільні військові навчання у Середземному морі з 26 до 28 серпня. Туреччина своєю чергою повідомила про проведення стрільб в окремих районах до 11 вересня.

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28 серпня президент Франції Макрон закликав визначити «червону лінію» у східному Середземномор’ї, оскільки Туреччина «поважає дії, а не слова».