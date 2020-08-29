Туреччина заявляє про перехоплення грецьких літаків над Середземним морем

Над східним Середземномор’ям стався інцидент за участю літаків ВПС Греції та Туреччини.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на міністерство національної оборони країни.

«6 літаків F-16 ВПС Греції, які прямували з острова Крит до південного Кіпру були виявлені турецькими системами радіолокації та перехоплені літаками ВПС Туреччини на підльоті до району, в якому за повідомленням Navtex (міжнародна система повідомлень про активність на морі - ред.) перебували турецькі кораблі», - йдеться у повідомленні міністерства.

Інцидент стався 27 серпня.

За інформацією турецького міністерства національної оборони, грецькі літаки рухалися в безпосередній близькості до району проведення геологорозвідувальних робіт турецького судна Oruç Reis.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина продовжила перебування судна геосейсмічної розвідки Oruç Reis у Середземному морі до 1 вересня, попри протести Греції. 1-2 вересня ВМС Туреччини проведуть в східному Середземномор’ї навчання.

Дії Туреччини в східному Середземномор’ї розкритикували в ЄС. Після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз готовий піти на введення санкцій проти Туреччини через її активність у Східному Середземномор’ї та «відсутність прогресу» з її боку, хоча прагне владнати ситуацію «шляхом діалогу».

У відповідь Туреччина заявила, що ЄС не має права піддавати критиці її дії щодо розвідки газових родовищ у східній частині Середземного моря.