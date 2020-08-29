Туреччина заявляє про перехоплення грецьких літаків над Середземним морем

Туреччина заявляє про перехоплення грецьких літаків над Середземним морем

Укрінформ
Над східним Середземномор’ям стався інцидент за участю літаків ВПС Греції та Туреччини.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на міністерство національної оборони країни.

«6 літаків F-16 ВПС Греції, які прямували з острова Крит до південного Кіпру були виявлені турецькими системами радіолокації та перехоплені літаками ВПС Туреччини на підльоті до району, в якому за повідомленням Navtex (міжнародна система повідомлень про активність на морі - ред.) перебували турецькі кораблі», - йдеться у повідомленні міністерства.

Інцидент стався 27 серпня.

За інформацією турецького міністерства національної оборони, грецькі літаки рухалися в безпосередній близькості до району проведення геологорозвідувальних робіт турецького судна Oruç Reis.

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Як повідомляв Укрінформ, Туреччина продовжила перебування судна геосейсмічної розвідки Oruç Reis у Середземному морі до 1 вересня, попри протести Греції. 1-2 вересня ВМС Туреччини проведуть в східному Середземномор’ї навчання.

Дії Туреччини в східному Середземномор’ї розкритикували в ЄС. Після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз готовий піти на введення санкцій проти Туреччини через її активність у Східному Середземномор’ї та «відсутність прогресу» з її боку, хоча прагне владнати ситуацію «шляхом діалогу».

У відповідь Туреччина заявила, що ЄС не має права піддавати критиці її дії щодо розвідки газових родовищ у східній частині Середземного моря.

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