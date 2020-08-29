Туреччина продовжила роботи в східному Середземномор’ї попри протест Греції
Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на повідомлення управління навігації, гідрографії та океанографії Військово-Морських Сил Туреччини.
"Судна під турецьким прапором Oruç Reis, Ataman та Cengizhan, здійснюватимуть сейсмічні дослідження в континентальному шельфі Туреччини відповідно до міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
Згідно з повідомленням в міжнародній системі NAVTEX, дослідження триватимуть до 20.59 1 вересня. 1-2 вересня ВМС Туреччини проведуть в Середземному морі навчання, які передбачають стрільби.
Як відомо, судно Oruç Reis на сході Середземного моря супроводжують та охороняють кораблі ВМС Туреччини.
Як повідомляв Укрінформ, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження в Східному Середземномор'ї неподалік острова Кастеллорізо призвели до значної напруженості у відносинах з Грецією. Так, Греція вважає, що зона біля острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче проводити дослідження, входить в її континентальний шельф. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.
Греція оголосила, що приводить армію в підвищену бойову готовність і анонсувала військові навчання із залученням флоту й авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів. Греція, Франція і Кіпр проводять спільні військові навчання у Середземному морі з 26 по 28 серпня.