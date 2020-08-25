Греція, Франція і Кіпр проведуть триденні військові навчання

Греція, Франція і Кіпр проведуть спільні військові навчання у Середземному морі з 26 по 28 серпня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє грецький портал Ekathimerini.

Зазначається, що 3 французькі винищувачі Rafale і стільки ж грецьких F-16 приземлилися на військовій базі Андреаса Папандреу в кіпрському Пафосі.

Французький фрегат La Fayette також візьме участь у навчаннях, у заключній фазі, що почнеться у п'ятницю, йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Франція розгортає два винищувачі Rafale та фрегат у східному Середземномор'ї через напругу між Грецією та Туреччиною.

Нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у відносинах із Грецією.

Так, Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.