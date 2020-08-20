Британія зацікавлена у військовому партнерстві з Україною — Міноборони

Британія зацікавлена в тому, щоб ділитися військовими технологіями та досвідом і бути партнером України.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час офіційного візиту в Україну розповів міністр оборони об'єднаного королівства Бен Воллес в інтерв’ю газеті "День".

За словами Воллеса, йдеться не лише про співпрацю в кораблебудуванні та у військово-морській сфері.

"Я бачу, що молоді чоловіки й жінки на кордоні з неконтрольованою територією на Донбасі гинуть або дістають поранення. І наша головна мета у співпраці з Україною — допомогти в захисті людей", - сказав Воллес.

Міністр вважає, що у Британії є певні технології та спроможності, якими вона може підтримати Україну, і це все «розпочнеться восени», коли Воллес передасть у листопаді в парламент глобальний тематичний огляд оборонної політики Британії.

"Вам не треба переживати: зараз немає нічого такого, що стояло б на шляху поглиблення наших відносин", - підкреслив міністр.

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Нагадаємо: це був вже другий за рахунком візит Волесса у якості очільника британського оборонного відомства. До цього він відвідував Україну, перебуваючи на посаді міністра з питань безпеки.