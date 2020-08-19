Україна і Британія обговорили підготовку до навчань “Об’єднані зусилля”

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак провів зустріч із державним секретарем з питань оборони Великої Британії Беном Воллесом.

Сторони обговорили перспективи подальшої співпраці стан реформування системи управління ЗСУ. Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук.

Під час зустрічі генерал-полковник Хомчак зазначив, що захист від російської збройної агресії залишається головним завданням Збройних сил України та висловив подяку уряду Великої Британії за принципову позицію, політичну, дипломатичну, фінансово-економічну підтримку, консультативно-дорадчу та матеріально-технічну допомогу, яка надається Україні британською стороною.

Головнокомандувач ЗСУ ознайомив держсекретаря зі станом реформування системи управління ЗСУ за прикладом країн-членів НАТО, яка відбувається за безпосередньою участю британських радників.

"В умовах протидії російській агресії ми трансформуємо систему об’єднаного керівництва силами оборони та військового управління Збройних сил України", – наголосив Хомчак.

Водночас головнокомандувач армії зазначив, що Україна спостерігає за підготовкою до активної фази навчань «Кавказ-2020» та поінформована про скупчення російських військ поблизу кордону з Україною.

Також українська та британська сторони обговорили підготовку до стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля – 2020» та підготовку особового складу і підрозділів ЗСУ за участю британської навчально-тренувальної операції «Орбітал», яку було започатковано 2015 року на знак непохитної підтримки Сполученим Королівством суверенітету та територіальної цілісності України. За цей час британські інструктори забезпечили підготовку понад 20 тис. українських військовослужбовців в рамках місії, підкреслили в Генштабі.

Як повідомлялося, держсекретар з питань оборони Британії 18 серпня відвідав Україну з офіційним візитом.

Фото: Генштаб ЗСУ, Фейсбук