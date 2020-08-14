Хомчак доповів Зеленському про “тишу” на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак доповів Президенту Володимиру Зеленському, що режим тиші на лінії розмежування в зоні проведення ООС дотримується.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це Хомчак заявив на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента.

«Обстрілів не було», – сказав він.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на тому, що вчора бойовики на КПВВ «Станиця Луганська», посилаючись на карантинні заходи, знову не пропустили місію спостерігачів СММ ОБСЄ. Проте у той самий час у «Новотроїцькому» вони дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначив Хомчак.

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Як повідомлялося, від початку поточної доби, станом на 12.00, було зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації у районі Авдіївки. З огляду на провокаційний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.