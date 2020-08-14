Хомчак доповів Зеленському про “тишу” на Донбасі
Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це Хомчак заявив на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента.
«Обстрілів не було», – сказав він.
Окремо Головнокомандувач ЗСУ акцентував увагу на тому, що вчора бойовики на КПВВ «Станиця Луганська», посилаючись на карантинні заходи, знову не пропустили місію спостерігачів СММ ОБСЄ. Проте у той самий час у «Новотроїцькому» вони дали дозвіл на перевезення гуманітарного вантажу від Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначив Хомчак.
Як повідомлялося, від початку поточної доби, станом на 12.00, було зафіксовано один обстріл зі стрілецької зброї українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації у районі Авдіївки. З огляду на провокаційний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.