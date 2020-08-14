Окупанти обстріляли українські позиції під Авдіївкою

Від початку поточної доби, станом на 12.00, зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Михайло Шаравара.

За його словами, близько 10-ої години противник здійснив декілька черг зі стрілецької зброї в районі Авдіївки. Враховуючи провокаційний характер обстрілу, українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат немає.

Як повідомляв Укрінформ, з 27 липня на Донбасі встановлений режим повного і всеосяжного припинення вогню.