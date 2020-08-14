На Донбасі зберігається "тиша", бойових втрат немає

13 серпня на усіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

“Минулої доби українськими воїнами задокументовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Золоте-5 противник здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів”, - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Водночас, 13 серпня, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил. Один із них, на жаль, загинув, інший – отримав поранення. Пораненого воїна оперативно доправлено до медичного закладу, де йому надається необхідна лікарська допомога.

Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України, а пораненому воїну бажає швидшого одужання.

“Від початку поточної доби, 14 серпня, запроваджений режим тиші зберігається повною мірою. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу”, - пише штаб.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.