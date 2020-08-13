На Донбасі на вибухівці підірвались двоє військових, один загинув

В зоні проведення операції Об’єднаних сил ООС на невідомому вибуховому пристрої підірвались двоє військовослужбовців, один з них загинув.

Про це повідомили у Міноборони, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, 13 серпня, внаслідок відхилення від маршруту підірвалися на невідомому вибуховому пристрої два військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил. Один з них, на превеликий жаль, загинув, інший отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Пораненого бійця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

На місці події працюють робочі групи військової прокуратури та військової служби правопорядку. Усі обставини цієї наразі трагедії з’ясовуються.

Міністерство оборони, Генеральний штаб, Командування об’єднаних сил, а також увесь особовий склад Збройних сил України висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.