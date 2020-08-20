Голова СБУ та міністр оборони Британії обговорили перспективи в безпековій сфері

Велика Британія та Україна націлені на поглиблення двосторонньої взаємодії у галузях безпеки і оборони.

Про це йшлося на зустрічі голови Служби безпеки України Івана Баканова та міністра оборони Великої Британії Бен Воллеса у Києві, повідомляє Укрінформ.

Баканов подякував британським партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

«Ми вдячні Сполученому Королівству за підтримку, яку воно надає Україні в протистоянні гібридній агресії, що вже не один рік направлена проти нашої держави. Разом ми зможемо більш ефективно протидіяти підривній діяльності, яка завдає шкоди національним інтересам і України, і Великої Британії», - зазначив голова СБУ.

У свою чергу міністр поінформував, що Україна є важливим партнером Великої Британії у питаннях, які стосуються безпекової ситуації у Чорноморському регіоні.

«Велика Британія продовжить надавати підтримку Україні у цей непростий для неї час», - додав Бен Воллес.

Сторони обговорили практичні кроки взаємодії. Також британські партнери підтвердили свою готовність і надалі допомагати Україні у сфері ефективної протидії актуальним загрозам, які постають в сучасному світі.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар з питань оборони Британії з 18 серпня знаходиться в Україні з офіційним візитом.