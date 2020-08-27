Україна та Туреччина домовилися про інтенсифікацію співпраці в оборонній сфері

Україна та Туреччина переходять на новий етап співпраці в оборонній сфері, який набуває більшої інтенсивності та спрямованості на конкретні проєкти, зокрема в авіа- та суднобудуванні.

Про це йшлося на зустрічі віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського з міністром промисловості та технологій Туреччини Мустафою Варанком, повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Маємо серйозну налаштованість на розширення та поглиблення нашої співпраці. Свідчення цьому є те, що у складі нашої делегації є фактично всі керівники авіаційної промисловості України. Мотор Січ, Антонов, Івченко-Прогрес, Укравіапрому. Ми готові надати конкретні пропозиції, також бачимо зацікавлення з боку турецької сторони», - сказав на початку зустрічі Уруський.

Він позитивно оцінив існуючий рівень співпраці між Україною та Туреччиною, окреслив існуючі перспективи її розширення, звернувши увагу на важливості зниження рівня бюрократії у співпраці між двома країнами.

«Наша співпраця на стратегічному рівні стає більш системною і перетворюється на інституціоналізовану, це вже не лише спільна робота над проєктами, це розробка конкретних продуктів та робота, яку ми ведемо у технологічному науковому вимірі. Ми повинні зосередитись на тому, щоб швидше отримати результат», - сказав Варанк.

Зустріч віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського з міністром промисловості та технологій Туреччини Мустафою Варанком Фото: Ольга Будник

Турецька сторона висловилася щодо доцільності інтенсифікувати консультації та діалог. Варанк додав, що нинішній візит стане відправною точкою налагодження нового етапу співпраці, зосередженої зокрема на авіації та суднобудуванні.

З турецької сторони участь в зустрічі також взяли голова космічного агенства Туреччини Хюсеїн Йилдирим, президент Ради науково-технічних досліджень Хасан Мандал.

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Як відомо, сьогодні триває другий день триденного візиту української делегації до Туреччини. Він охоплює два міста - Анкару та Стамбул. Вчора Україна та Туреччина підписали Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості та Державним агентством з питань оборонної промисловості Туреччини. Українська делегація вже відвідала виробничі потужності авіакосмічної корпорації ТАІ, компаній Roketsan та Aselsan.