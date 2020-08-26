Україна та Туреччина підписали Меморандум про співробітництво між Міністерством стратегічних галузей промисловості України та Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Раді вітати таку потужну українську делегацію в Туреччині. Знаю, що візитом передбачено відвідання промислових потужностей. Вдячні за те, що сприяєте розвитку відносин Туреччини та України в оборонній промисловості», - привітав українську делегацію Голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаіл Демір.

Україна й Туреччина підписали меморандум про співпрацю у стратегічних галузях / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

«Маємо потужне представництво з обох сторін, переконаний, це також буде запорукою успіху. Вже відвідував турецькі підприємства раніше, й мені цікаво побачити, як вони змінилися за цей час», - сказав на початку зустрічі віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

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Підписання відбулося в рамках засідання координаційної ради вищого рівня.

Як повідомляв Укрінформ, візит української делегації до Туреччини триватиме три дні та відбуватиметься у двох містах - Анкарі та Стамбулі.