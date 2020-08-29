ЄС не має права критикувати дії Анкари у Східному Середземномор’ї — МЗС Туреччини

Туреччина наголосила, що ЄС не має права піддавати критиці її дії щодо розвідки газових родовищ у східній частині Середземного моря.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві, яку оприлюднив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Хамі Аксой одразу після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 28 серпня.

"Безумовна підтримка з боку ЄС під приводом солідарності цих двох країн, які намагаються ігнорувати легітимні права та інтереси нашої країни та турків-кіпріотів у Східному Середземномор’ї тільки посилює напругу. ЄС не має права критикувати розвідувальну діяльність нашої країни у межах її континентального шельфу та вимагати від нас припинити її. Як було визнано Судом ЄС, ЄС не має повноважень у цьому питанні. Це прохання суперечить власному законодавству ЄС та міжнародному праву", - йдеться в заяві турецького МЗС.

Офіційна Анкара наголошує, що причиною напруги у регіоні є «максималістичні претензії» Греції та Кіпру, та додає, що якщо ЄС прагне врегулювання ситуації у Східному Середземномор’ї, він має «діяти неупереджено, як чесний медіатор».

Нагадаємо, що після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС високий представник ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз готовий піти на введення санкцій проти Туреччини через її активність у Східному Середземномор’ї та «відсутність прогресу» з її боку, хоче прагне владнати ситуації «шляхом діалогу».

Як повідомлялося, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значного зростання напруги в і без того складних відносинах між Анкарою та Афінами.

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

З цього приводу Греція оголосила, що приводить армію у підвищену бойову готовність та анонсувала військові навчання із залученням флоту та авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.

Греція неодноразово закликала ЄС запровадити санкції проти Туреччини.