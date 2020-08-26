Туреччина готова заплатити будь-яку ціну в ім'я своїх інтересів – Ердоган

Туреччина вживатиме всіх заходів для захисту національних інтересів у регіоні, заплативши за це будь-яку ціну.

Як передає Укрінформ, про це Анадолу сьогодні заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

«Сучасна Туреччина вже не та країна, яка готова до поступок. Анкара вживатиме всіх заходів для захисту національних інтересів у регіоні та готова заплатити за це будь-яку ціну», - повідомив він.

Ердоган додав, що Туреччина візьме те, що їй належить і в Середземному, і в Егейському, і в Чорному морях.

Президент наголосив, що Анкара не претендує ні на чиї території і не прагне до обмеження прав інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження в Східному Середземномор'ї неподалік острова Кастеллорізо призвели до значної напруженості у відносинах з Грецією.

Так, Греція вважає, що зона біля острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче проводити дослідження, входить в її континентальний шельф. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими і збирається продовжити дослідження.

Греція оголосила, що приводить армію в підвищену бойову готовність і анонсувала військові навчання із залученням флоту й авіації поблизу зони, куди Туреччина відправила своє дослідницьке судно Oruc Reis у супроводі військових кораблів.