“Історичне відкриття”: Ердоган розповів про знайдені в Чорному морі поклади газу

Туреччина знайшла в Чорному морі найбільші за свою історію поклади природного газу об’ємом 320 млрд кубічних метрів.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Туреччина здійснила історичне відкриття найбільших покладів природного газу в Чорному морі. Наше бурове судно "Фатіх" виявило 320 мільярдів кубічних метрів запасів природного газу", - повідомив президент.

Роботи проводилися в районі Сакар'ї, на ділянці «Дунай-1».

За його словами, виявлені поклади планується використовувати з 2023 року, георозвідувальні роботи продовжуватимуться в Чорному та Середземному морях.

"Тепер визначаю ціль - чорноморський газ для використання нашою нацією в 2023 році. Було здійснено 9 бурінь свердловин у Середземному та Чорному морі нашими кораблями "Фатіх" та "Явуз". Ми очікуємо подібних гарних новин із Середземномор'я", - сказав Ердоган.

Він наголосив, що Туреччина буде рухатися до своєї мети з докорінного вирішення енергетичного питання, оскільки це вирішальна складова нацбезпеки.

Як відомо, раніше турецьке судно "Барбарос Хайреттін Паша" провело розвідувальні роботи в Чорному морі та виявило багаті запаси природного газу в його західній частині. Поклади, про які було повідомлено сьогодні, виявили під час бурильних робіт в кінці липня.

Фото: hurriyet.com